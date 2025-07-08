Rusya öğrenci anneler için kesenin ağzını açtı

2025 Mart'ında yetişkin kadınlar için başlatılan demografik strateji, 2025 Haziran'ından itibaren on farklı bölgede okullu anneleri de kapsayacak şekilde genişletildi. Bu yeni düzenleme ile hamile okullu kızlar, çocuklarının doğumu ve bakımı için 100.000 ruble üzerinde, yani yaklaşık 1.090 Euro değerinde bir ödeme alacak. Bu uygulama, Rusya'nın nüfus artışını teşvik etme yönündeki kararlılığını açıkça ortaya koyuyor. Rusya Kamuoyu Araştırma Merkezi'nin yaptığı bir ankete göre, vatandaşların yüzde 43'ü bu politikayı desteklerken, yüzde 40'ı ise karşı çıkıyor. Bu durum, uygulamanın toplumdaki tartışmalı yerini gösteriyor.

HEDEF: DÜŞEN DOĞUM ORANLARINI ARTTIRMAK

Rusya'nın bu adımı atmasındaki temel amaç, ülkedeki keskin doğum oranı düşüşünü engellemek. 2023 yılında Rusya'da doğurganlık oranı kadın başına 1,41 çocuktu. Bu oran, nüfus istikrarını sağlamak için gerekli olan 2,05 çocuk seviyesinin oldukça altında. Devlet Başkanı Vladimir Putin, geniş bir nüfusu, geniş toprak kontrolü ve güçlü bir orduyla birlikte büyük bir gücün tanımlayıcı unsurlarından biri olarak görüyor. Bu bağlamda, nüfus artışı devlet politikalarının merkezine yerleşiyor.

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SAVAŞIN DEMOGRAFİK BEDELİ VE KÜRESEL EĞİLİMLER

Ukrayna'nın işgali ve bazı bölgelerin ilhak edilmesi yönündeki adımlar, paradoksal bir şekilde Rus nüfusu üzerinde yıkıcı etkiler yarattı. Tahminlere göre yaklaşık 250.000 Rus askeri çatışmada hayatını kaybetti. Yüz binlerce eğitimli genç ise askere alınmaktan kaçarak ülkeyi terk etti. Bu gençlerin yeni nesillerin ebeveynleri olabileceği düşünüldüğünde, savaşın demografik bedeli daha da belirginleşiyor.

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Rusya'nın karşı karşıya kaldığı doğum oranı düşüşü küresel bir sorun. Uzmanlar, 2050 yılına kadar dünya ülkelerinin yüzde 75'inden fazlasının nüfusu korumak için yetersiz doğurganlık oranlarına sahip olacağını tahmin ediyor. Macaristan'da üç veya daha fazla çocuğu olan ailelere vergi indirimleri ve sübvansiyonlu krediler sunulurken, Polonya'da ebeveynlere her çocuk için aylık 500 Zloty yaklaşık 118 Euro ödeniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise Donald Trump, her yeni doğan bebek için 5.000 dolarlık bir ödeme öneriyor. Bu politikaların başarısı, kadınları annelik rolünü benimsemeye ikna etmeye bağlı.

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ANNELİK ONURU VE TARTIŞMALI YASAKLAR

Rusya, maddi teşviklerin yanı sıra sosyal prestiji de kullanıyor. Putin, Stalin döneminden kalma, on veya daha fazla çocuğu olan kadınlara verilen annelik madalyasını yeniden uygulamaya koydu. Bu annelik yüceltilmesi, annelik rolünü ertelemeyi veya tamamen kaçınmayı seçenlere yönelik eleştirilerle birlikte geliyor. 2024 yılında Rus Parlamentosu, çocuksuz yaşam tarzının teşvikini yasaklayan bir yasa kabul etti. Ayrıca, özel kliniklerde kürtaj erişimini kısıtlama ve yüksek öğrenimi ve kariyeri evlilik ve anneliğe tercih eden kadınları damgalama gibi bir dizi önlem de yürürlüğe girdi.