Rusya saflarındaki Afrikalı askerlerin çaresizliği

Ukrayna-Rusya savaşı, yalnızca bölgede yaşayan halkları değil, binlerce kilometre ötede yaşayan Afrikalıları da etkiliyor. Şubat 2022'de başlayan savaşta, birçok Afrikalı genç, "yüksek maaşlı işler" vaadiyle Rusya'ya çekildi. Ancak karşılarına çıkan şey, cephe hattında ölümle yüzleşmek oldu. Kamerunlu bir genç olan Samuel yaşadıklarını Fransız medyasına anlatırken, "Bizi ön saflara sürüyorlar; Rus askerler ise kamplarda güvende kalıyor. Her kazandığımız toprak, büyük bir bedelle alınıyor. Özellikle mayınlar bizi adeta biçiyor," ifadelerini kullandı.

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HAYALLER YERİNE KABUS

Samuel'in hikâyesi Mayıs 2024'te başladı. Kamerun'da düşük maaşlı bir devlet işinde çalışan Samuel, bir arkadaşının önerisiyle Rusya'ya gitmeye karar verdi. Yaklaşık 113 bin TL biriktirerek yola çıktı. Ancak vardığında, kendisine vaat edilen "temizlik ve yemek işleri" yerine, eline bir Kalaşnikof tutuşturuldu. Kısa bir eğitimden sonra cepheye gönderilen Samuel, "Hiç silah kullanmamıştım. İlk defa burada ateş ettim," dedi.

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DİPLOMATİK ÇIKMAZ VE İNSAN TİCARETİ

Samuel ve diğer Afrikalılar, imzaladıkları Rusça sözleşmelerin sahte olduğunu ve maaşlarının komutanlar tarafından gasp edildiğini belirtti. Kamerun Büyükelçiliği ise bu durumla ilgili herhangi bir girişimde bulunmadı. Samuel, "Bizim varlığımızı reddediyorlar. Oysa buradaki Afrikalılar insan ticaretine kurban gidiyor," diye ekledi.

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ÖLÜME ZORLANANLAR VE KAÇIŞ HİKÂYELERİ

Samuel, savaşta birçok arkadaşını kaybettiğini belirtti. Özellikle Afrikalılar, dron saldırıları ve mayınlarla büyük kayıplar veriyor. "Geri çekilmek yasak, aksi halde işkence görüyoruz. Çok kötü donanımlıyız, Ruslar ise modern ekipmanları kendilerine saklıyor," diyerek durumun vahametini anlattı.

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ULUSLARARASI TEPKİLER VE YENİ RAPORLAR

2024 yılında yayımlanan raporlara göre, Rusya'nın Afrika, Hindistan ve Nepal gibi ülkelerden binlerce kişiyi "yüksek maaş" ve "Rus vatandaşlığı" vaatleriyle kandırdığı ortaya çıktı. İnsan Hakları Örgütleri, bu durumu modern kölelik olarak tanımlıyor. Samuel, "Kimse daha fazla buraya gelip ölmesin," çağrısında bulundu.

Afrika'dan Ukrayna cephesine uzanan bu karanlık hikâye, yalnızca savaşın acımasızlığını değil, aynı zamanda insan ticaretinin vahim boyutlarını da gözler önüne seriyor.

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