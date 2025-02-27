Rusya sanayi üretiminde yavaşlama

Rusya’nın sanayi üretimi, Ocak 2025’te yıllık bazda %2,2 oranında büyüyerek son iki yılın en düşük artışını kaydetti. Aralık 2024’te %8,2 olan büyüme oranı, küresel talepteki dalgalanmalar ve iç ekonomik baskılar nedeniyle önemli ölçüde yavaşladı.

Sanayi üretiminde en büyük düşüş madencilik sektöründe yaşandı. Madencilik üretimi, Aralık 2024'te %1,3 büyüme kaydederken, Ocak 2025’te %2,1 daraldı. Elektrik, gaz ve su üretimi de Aralık'taki %2,8’lik düşüşten sonra Ocak ayında %6,6 oranında daralarak gerilemesini hızlandırdı.

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Öte yandan imalat sektörü, büyümesini sürdürse de hız kesti. Aralık 2024’te %14 artan imalat üretimi, Ocak 2025’te %7’ye geriledi. Su temini ve atık yönetimi ise Aralık ayındaki %0,8’lik büyümeden sonra Ocak ayında %3,2’lik bir artış kaydederek olumlu bir seyir izledi.

Mevsimsel düzeltilmiş verilere göre sanayi üretimi, önceki aya kıyasla %3,2 daraldı. Bu, son yedi ayın en keskin aylık düşüşü olarak kaydedildi. Rusya Federal İstatistik Servisi'ne göre, enerji sektöründeki azalma ve madencilikteki daralma, genel üretimi olumsuz etkiledi.