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Rusya Savunma Bakanlığında yangın çıktı   

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Rusya Savunma Bakanlığının ana binasında yangın çıktı.   

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 22:08
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Rusya Savunma Bakanlığında yangın çıktı   

Rusya Savunma Bakanlığında yangın çıktı   
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Rusya'nın başkenti Moskova'daki Znamenka Caddesi üzerinde bulunan Rusya Savunma Bakanlığının ana binasında yangın çıktı. Savunma Bakanlığının binasından dumanlar yükselirken, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangının ardından Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “TSİ 19.30'da Moskova kentinde bulunan Rusya Savunma Bakanlığı'nın idari binalarından birindeki görevliler duman tespit etti. Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı" denildi. 

Rus basınında yer alan haberlerde, yangının binanın 3’üncü ve 5’inci katları arasında çıktığı ve dumanın çatıya kadar yükseldiği aktarıldı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, yangında can kaybı ve yaralanan olmadığı aktarıldı. 

Kremlin Sarayı'na yakın bir noktadaki bakanlık binasında çıkan yangınla ilgili Rusya Savunma Bakanlığı henüz resmi bir açıklama yapmadı. (İHA)            

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