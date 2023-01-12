Rusya sınırı geçerken tutukladığı eski ABD askerini serbest bıraktı

Tutuklandığı daha önce ABD yönetimi tarafından duyurulmayan ve nisan ayında Polonya'dan Kaliningrad'a geçerken tutuklanan Deniz Kuvvetleri askeri Taylor Dudley, Richardson Diplomasi Merkezinin Rusya ile müzakerelerinin ardından serbest kaldı.

Eski New Mexico Valisi, eski ABD Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ve eski ABD Enerji Bakanı Bill Richardson'ın kurduğu Richardson Diplomasi Merkezinin Başkan Yardımcısı Mickey Bergman, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Vali Bill Richardson ve Richardson Merkezi, eski Deniz Kuvvetleri askeri Taylor Dudley'in, Rusya-Polonya Bagrationovsk-Bezledy sınır kapısında 12 Ocak 2023'te Rusya'dan serbest bırakıldığını, Richardson Merkezi ekibi ve annesi Shelley ile eve dönmekte olduğunu duyurmaktan heyecan duyuyor." ifadelerini kullandı.

"9 aydır Rusya ile müzakere yürütüyoruz"

Dudley'in, geçen yıl nisan ayından bu yana Rusya'nın Kaliningrad kentinde tutuklu bulunduğunu kaydeden Bergman, yaklaşık 9 aydır Rusya ile müzakere yürüttüklerini belirtti.

Mevcut gerilime rağmen Rus makamlarının Dudley'i serbest bırakmakla doğru olanı yaptığını ifade eden Bergman "Paul Whelan için çok endişeliyiz ve son dört yıldır (serbest bırakılan) diğer Amerikalıları gibi onun da sağ salim dönüşü için çalışmaya devam etmeye kararlıyız." ifadesine yer verdi.

Eski bir ABD Deniz Piyadesi ve ABD, İngiltere, İrlanda ile Kanada vatandaşlığına sahip Whelan, 28 Aralık 2018'de Rusya'da casusluk yapmaktan tutuklanmıştı.

Dudley'in sınırı neden geçtiği henüz bilinmiyor

Whelan, 15 Haziran 2020'de çıkarıldığı mahkemede 16 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Michigan eyaletinden 35 yaşındaki Dudley ise Nisan 2022'de Polonya'dan, Litvanya ile Polonya arasında kalan Kaliningrad bölgesine geçtikten sonra Rus sınır devriye polisi tarafından gözaltına alınmıştı.

Bir müzik festivaline katılmak için Polonya'da bulunan Dudley'in sınırı neden geçtiği henüz bilinmiyor.

ABD hükümetinin Dudley'in tutuklanmasını "yanlış" veya "keyfi ve ayrımcı" saiklere dayanmadığını düşündüğü ifade edilirken eski askerin tutuklu olduğu da basına yansımamıştı.