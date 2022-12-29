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Suriye Moskova’da gerçekleştirilen üçlü görüşmeden memnun kaldı

Suriye; Rusya, Suriye ve Türkiye Savunma Bakanları arasında Moskova'da gerçekleştirilen üçlü görüşmenin olumlu olduğunu açıkladı.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 09:42
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Rusya Suriye ve Türkiye Moskova'da görüştü. Suriye görüşmeden memnun kaldı

Suriye Moskova’da gerçekleştirilen üçlü görüşmeden memnun kaldı
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Suriye Savunma Bakanlığı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Suriye, Türkiye ve Rusya savunma bakanları arasında Moskova'da yapılan görüşmenin olumlu geçtiğini söyledi.

Şam, "Bugün Rusya'nın başkenti Moskova'da Rus tarafının katılımıyla Suriye Savunma Bakanı ile Suriye Genel Müdürlüğü başkanı arasında Türk savunma bakanı ve Türk istihbarat başkanı ile bir görüşme gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

Moskova Savunma Bakanlığı, Rusya, Suriye ve Türkiye savunma bakanlarının Çarşamba günü Rusya'nın başkenti Moskova'da Suriye krizini çözme yollarını görüşmek üzere görüştüklerini söyledi.

Açıklamada, "Taraflar bir dizi konuyu görüştüler. Görüşme olumlu geçti." denildi.

Toplantının sonunda savunma bakanları diyaloğun ne kadar yapıcı olduğunun altını çizerek, üç tarafın da Suriye'ye ve tüm bölgeye daha fazla istikrar getirmek için daha fazla görüşme yapması gerektiğini vurguladılar.

Bu arada Türk Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın Rusya Savunma Bakanı Sergei Shoigu ile birlikte Moskova'da Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ve Suriye istihbarat şefi Ali Memlük ile bir araya geldiğini söyledi.

Bu ayın başlarında Erdoğan ve Rus mevkidaşı Vladimir Putin , ikili ilişkiler ve Suriye'nin kuzeyindeki Kürt güçleri gibi çeşitli konuları tartıştıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiler.

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