Rusya Suriye'de pazaryerini hedef aldı: 9 ölü

Rus savaş uçaklarının Suriye’nin İdlib kentinde bir sebze pazarını vurması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.

Rusya Suriye'de pazaryerini hedef aldı: 9 ölü

Rusya’da kaosun etkileri sürerken Rus savaş uçakları Suriye’de saldırılarına devam ediyor. Suriye’nin İdlib Valiliğine bağlı Cisr el-Şuğur’da bugün Rus savaş uçaklarının bir sebze pazarını bombalaması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda yaralanan 30 kişi çevre hastanelerde tedavi altına alındı.

Suriye Sivil Savunma Vakfı tarafından yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeybatısındaki pazarları, çiftlikleri ve yerleşim yerlerini hedef alan saldırılarının sivillerin istikrarını tehdit ettiği belirtilerek saldırıların barış yanlısı siviller arasında terörü yaymayı ve yaşamlarını engellemeyi amaçlayan sistematik bir politika olduğu belirtildi.

Açıklamada, uluslararası topluma saldırıların sonlandırılması ve faillerden hesap sorulması için çağrıda bulunuldu.

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