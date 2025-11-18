Rusya 5. nesil savaş uçağı olarak geliştirilen Su-57'nin ilk ihracatını gerçekleştirdi. Su-57'nin üreticisi Birleşik Uçak Şirketi (UAC) Genel Müdürü Vadim Badeha, satışa dair açıklamalarda bulundu.

Badeha, "Yabancı müşterimiz ve ortağımız ilk iki uçağı çoktan aldı. Savaş görevine başladılar ve en iyi niteliklerini gösteriyorlar. Müşterimiz memnun." diye konuştu. Badeha, Su-57'yi alan ülkeye dair detay paylaşmazken, Rus basınında çıkan bazı haberlerde söz konusu ülkenin Cezayir olabileceğine dair bilgilere yer verildi.

SU-57'NİN ALAMETİ FARİKASI NE?

Su-57, Rusya tarafından geliştirilen beşinci nesil çok amaçlı savaş uçağıdır. Sukhoi tarafından tasarlanan uçak, Rus Hava Kuvvetleri’nin en gelişmiş hava üstünlüğü ve saldırı görevlerini yerine getirebilmesi için üretilmiştir. İlk uçuşunu 29 Ocak 2010’da gerçekleştiren Su-57, resmi olarak 25 Aralık 2020’de hizmete girmiştir.

Rusya Hava Kuvvetleri için 5. nesil savaş uçağı olarak geliştirilen Su-57, uçuş menzili, hız ve manevra kabiliyeti ön plana çıkıyor. Su-57'nin takviyesiz süpersonik uçuş, kısa mesafeli kalkış ve iniş, radarlara görünmezlik (hayalet) teknolojileri, kapalı bölmelerde silah sistemleri, süper manevra kabiliyeti gibi özellikleri bulunuyor.

Su-57, Rusya’nın operasyonel hizmette kullandığı ilk görünmezlik teknolojisine sahip savaş uçağı olmasıyla biliniyor. Radar kesit alanını (RCS) azaltmak için gövde kenarları özel olarak tasarlanmış, silahlar ise iç silah yuvalarında taşınıyor.

RAM ve kaplamalar sayesinde uçağın görülme olasılığı düşürülmüştü. Bu sayede Su-57, yüksek frekansta çalışan radar sistemlerine karşı daha etkili bir gizlilik sağlamaktadır.

Su-57, iç silah yuvaları sayesinde görünmezliğini koruyarak gelişmiş silah sistemlerini taşıyabilir.



Bunlar ise şöyle:

Hava-hava füzeleri: Orta menzilli K-77M, kısa menzilli K-74M2

Hava-yer mühimmatları: Kh-38M füzesi, KAB-250 ve KAB-500 güdümlü bombalar

Gemi savar ve özel görev füzeleri: Kh-35UE ve Kh-58UShK

Top sistemi: 30 mm’lik GSH-30-1 top