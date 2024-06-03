Rusya, Tatar aktivisti mahkum etti

Rusya yönetiminde bulunan özek Tataristan bölgesindeki Yüksek Mahkeme, 28 Mayıs'ta, Nazizm'i rehabilite etmek ve Rusya ordusunun itibarını zedelemekten suçlu bulunan savaş karşıtı aktivist Zülfiye Sitdikova'ya iki yıl ertelenmiş hapis cezası verdi.

Suçlamalar Sitdikova'nın 2023 yılında Ukrayna'daki savaşı protesto etmek için gerçekleştirdiği halka açık eylemlerden kaynaklanıyor.

Sitdikova, 2022'de Tataristan'ın başkenti Kazan'da Kremlin yanlısı bir konsere katılırken üzerinde "Savaşa hayır" yazan bir üst giydiği için para cezasına çarptırılmıştı.