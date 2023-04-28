Rusya, Ukrayna’nın bazı şehirlerine yoğun hava saldırısı düzenledi

Kiev Şehri Askeri İdaresi Başkanı Sergey Popko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun başkent Kiev’e hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Kiev hava sahasında 11 Rus seyir füzesinin savunma sistemlerince imha edildiğini aktaran Popko, 2 İHA’nın da düşürüldüğünü ifade etti.

Popko, saldırılarda ölü veya yaralı olmadığını kaydetti.

UMAN'DA 10 KİŞİ ÖLDÜ

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya’nın sabaha karşı Dnipro, Uman ve Ukrainka şehirlerine füze saldırıları düzenlediğini belirtti.

Uman’da füzelerin apartmanlara isabet ettiğini aktaran Klimenko, “Saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi hastaneye kaldırıldı.” ifadesini kullandı.

UMAN'DA 3 GÜNLÜK "YAS" İLAN EDİLDİ

Yerel haber kaynaklarına göre, Uman’da füze saldırılarında hayatını kaybedenler için 3 günlük "yas" ilan edildi, tüm eğlence etkinlikleri iptal edildi.

Ukrainka’ya yapılan saldırılarda ise 2 kişinin yaralandığını belirten Klimenko, olay yerlerinde arama kurtarma ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusların sabah saat 04.00 civarında Hazar Denizi tarafından Tu-95 uçaklarıyla saldırdığını belirtti.

Ukrayna Hava Kuvvetleri uçaksavar füze birliklerinin, 23 Rus seyir füzesinden 21’ini imha ettiğini aktaran Zalujnıy, 2 Rus İHA’sının da düşürüldüğü bilgisini paylaştı.

AB: RUSYA'NIN SİVİLLERE SALDIRILARI SAVAŞ SUÇUDUR

Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun dış ilişkiler sözcülerinden Peter Stano, düzenlenen basın toplantısında, saldırılarda çocuklar dahil olmak üzere sivillerin hayatını kaybettiğini veya yaralandığını söyledi.

Stano, Rusya'nın savaşın başından beri özellikle cepheye yakın Ukrayna kentleri ve kasabalarında sivilleri ve sivil altyapıyı hedef aldığını belirterek şarapnel parçalarının okullardaki çocuklar gibi birçok sivili etkilediğini dile getirdi.

Elinde tuttuğu bir şarapnel parçasını gösteren Stano, her patlamadan sonra havada savrulan bomba parçalarının unutulmaması için bunların anahtarlık haline getirildiğini aktardı.

Stano, "Rusya'nın sivillere ve sivil altyapılara saldırıları savaş suçu teşkil etmektedir. Saldırı emrini verenler, saldırıları düzenleyenler ve işbirlikçiler cezasız kalmayacaktır. Hepsinden hesap sorulacaktır." ifadesini kullandı.

(AA)