Rusya, Ukrayna’nın Kupyansk bölgesini vurdu

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Kupyansk bölgesine gerçekleştirdiği saldırıda, üç bina ve arazide büyük çapta yangınlar meydana geldi.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, Rus ordusu Kupyansk bölgesindeki Kurylivka topluluğunu hedef aldı.

Novoosynove Köyünde 200 metrekarelik bir alanda iki müştemilat ve bir araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Podoly Köyünde ise üç bina ve 5 hektarlık kuru arazi yangına teslim oldu.

Yetkililer, saldırıda ölen ya da yaralanan kimsenin bulunmadığını bildirdi. Yangınların kontrol altına alındığı ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğü belirtiliyor.