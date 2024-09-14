Moskova'da düzenlenen BRICS Medya Zirvesi'nde konuşan Ryabkov, Batı'nın Ukrayna'ya uzun menzilli silahlarla saldırı izni vermesi durumunda ciddi risklerin doğacağını vurguladı.

Washington ve Londra'nın bu tehlikeyi hafife aldığını söyleyen Ryabkov, bu tür adımların askeri bir karşılık bulacağını ifade etti.

Ryabkov ayrıca, ABD ve İngiltere'nin Ukrayna'daki gerginliği kontrol edilemez bir seviyeye çıkarmaya çalıştığını iddia etti ve ABD ile yapılan diplomatik temaslarda bu konuda uyarılar yapıldığını ancak etkili olmadığını belirtti.

ABD'nin Rusya'ya karşı saldırgan bir politika izlediğini söyleyen Ryabkov, bu duruma karşılık olarak ABD'ye uranyum ihracatını yasaklayabileceklerini dile getirdi.

Ayrıca, ABD'nin Rusya ile İran arasındaki askeri işbirliğini engellemeye çalıştığını ancak bunda başarılı olamayacağını ifade etti.

Ryabkov, ABD'nin kendi iç sorunlarına odaklanması gerektiğini ve başka ülkelerin işlerine karışmaması gerektiğini vurguladı.