Rusya Ukrayna'yı kalibr füzesiyle vurdu

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Rusya'nın Ukrayna topraklarına 15 "Şahed" tipi insansız hava aracı (İHA) ve 8 "Kalibr" füzesiyle saldırı düzenlediğini bildirdi.

KAYNAK: AA
Rusya Ukrayna'yı kalibr füzesiyle vurdu

Komutanlıktan yapılan açıklamada, dün gece Rusya’nın Ukrayna topraklarına insansız hava araçları ve "Kalibr" füzeleriyle birkaç saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

Rus ordusunun, İHA’ları güneydoğudan ve füzeleri Karadeniz’den fırlattığı aktarılan açıklamada, “Düşman, 15 Şahed-136/131 saldırı İHA’sı, 8 Kalibr füzesi kullandı. Hava savunma kuvvetleri, savunma güçlerinin diğer birimleriyle işbirliğinde tüm hedefleri imha etti.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, hava hedeflerinin düşürülmesinde uçaksavar güdümlü füzeler ve yakın koruma birliklerinin küçük silahlarının kullanıldığı kaydedildi.

Uçaksavar muharebesi sonucunda füze ve İHA parçalarının düştüğü Odessa şehrinin birkaç yerinde yangın çıktığı, olay yerlerinde arama kurtarma ekiplerinin çalışma yaptığı aktarıldı.

Açıklamada, yerel saatle 05.00 sularında Bahmut yönünde füze savunma birimlerince Rus helikopterinin düşürüldüğü bilgisi de paylaşıldı.

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