Rusya vatandaşlık verme işlemlerini yasayla değiştirdi

Rusya Üst Meclisi, Rus vatandaşlığına kabul ile ilgili temel yasayı onayladığını açıkladı.

Rusya vatandaşlık verme işlemlerini yasayla değiştirdi

TASS Haber Ajansının aktardığı bilgilere göre, Rusya'da oturma izni aldığı tarihten vatandaşlık başvurusunda bulunduğu tarihe kadar beş yıl süreyle Rusya'da sürekli ikamet eden, Rus dilini, Rus tarihini ve temel kanunları bilen, kanun ve düzen açısından tehdit oluşturmayan kişiler Rus vatandaşlığına başvurabilirler.

Belge, 20'den fazla insan kategorisi için vatandaşlık şartlarını düşürürken, özellikle yabancı uyrukluların Rus Silahlı Kuvvetleri ile en az bir yıllık sözleşme imzalamaları halinde hızlı vatandaşlık alabilmelerini mümkün kılıyor. Kanun ayrıca, Rus pasaportu alan kişilerin vatandaşlığının sona erdirilmesi koşullarını da genişletiyor.

Yasa, resmi olarak yayımlandığı günden 180 gün sonra yürürlüğe girecek.

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