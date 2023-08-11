Rusya, Zaporijya’da oteli vurdu: 1 ölü, 14 yaralı

Rusya’nın Ukrayna’nın Zaporijya kentinde bulunan bir otele düzenlediği füze saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Rusya, Zaporijya’da oteli vurdu: 1 ölü, 14 yaralı

Rusya’nın Ukrayna’nın Zaporijya kentine yönelik füze saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Ukraynalı yetkililer, akşam saatlerinde Zaporijya’daki Dnipro Nehri kıyısındaki Reikartz Oteli'ni Rus füzesi ile hedef alındığını aktararak, saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2’si çocuk toplam 14 kişinin yaralandığını aktardı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırının İskender füzesi ile yerel saatle 19.20'de düzenlendiği ifade edildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladmir Zelenskiy, “Zaporijya şehri her gün Rus bombardımanından zarar görüyor. Sivil bir binada işgalcilerin füzeyle vurmasının ardından yangın çıktı." dedi.

Öte yandan Rusya’nın Zaporijya kentine dün düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 9 kişi de yaralanmıştı.

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