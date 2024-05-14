2 milyar dolar değerindeki 26 ton altını kaçırırken yakalandılar

2010’lu yılların başında, Orradoğu ve Kuzey Afrika’daki Arap devletlerinde başlayan ve “Arap Baharı” olarak adlandırılan halk ayaklanmasında Libya’nın meşhur lideri Kaddafi’de feci bir şekilde tahtından edilmiş, sokakta Libya halkı tarafından öldürülmüştü.

Kaddafi’nin devrilmesinden sonra rekor altın rezervlerine ulaşan Libya, altın rezervlerinin devlet görevlileri tarafından yağmalanmasıyla mücadele ediyor.

Dünya Altın Konseyi tarafından yapılan bir araştırmaya göre dünyanın en büyük 28. Altın rezervine sahip olan Kuzey Afrika ülkesi, Suudi Arabistan, Lübnan ve Cezayir'den sonra Arap dünyasındaki en yüksek dördüncü rezerve sahip ülke konumunda.

Kaddafi’nin devrilmesinden sonra altın rezervlerinin yüzde 20’sinin yağmalandığı ortaya çıkmıştı. Libya, o günden beri, altın rezervlerini yetkililerden korumak için çaba sarf ediyor ama istenilen sonuç bir türlü elde edilemiyor.

2 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDE ALTIN ÇALACAKLARDI

Son olarak Libya güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada, bazı gümrük memurlarının 2 milyar dolar değerindeki 26 ton altını yurt dışına çıkarmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Polisler tarafından yapılan operasyonda 2 milyar dolar değerindeki 26 ton altını yurt dışına çıkarmaya çalışan gümrük memurları tutuklandı.