Yolu meşalelerle kapatıp asker eğlencesi yapmak pahalıya patladı

Kaynak: İHA
Yolu meşalelerle kapatıp asker eğlencesi yapmak pahalıya patladı
Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'nde, araçlarını yol ortasında durdurup meşaleler yakarak eğlenen gruba 8 bin lira ceza kesildi.

Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'nde, trafikte meşaleler yakarak asker eğlencesi yapan gruba 8 bin lira ceza kesildi. Olay, 12 Mayıs akşamı meydana geldi. Seyir halinde olan bir grup araç, yol ortasında durarak inmeye başladı. Birkaç şahıs, meşaleler yakıp yol ortasında eğlenirken, diğer sürücülerin korna ile tepki göstermesine aldırış etmediler. Bu durum hem yolu kapatmalarına hem de trafiği tehlikeye atmalarına neden oldu. Polis ekipleri, olay yerine gelerek gruba müdahale etti. Polis araçlarının siren seslerini duyan grup, araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Polis ekipleri, olayla ilgili olarak Y.A., E.A. ve A.İ. isimli şahısların kimlik bilgilerini tespit etti ve gözaltına aldı. Şahıslara, "aracı zorunlu bir neden olmadıkça diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde sürmek" suçundan 690 TL, "taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığının bir trafik işareti ile belirtilmiş olduğu yerlerde duraklamak" suçundan 690 TL, "yaya yollarında, geçitlerde veya zorunlu hallerde; taşıt yolu üzerinde bulunan yayaların trafiği engelleyecek veya tehlikeye düşürecek şekilde davranışlarda, bulunmaları veya buraları saygısızca kullanmaları" suçundan 690 TL, "saygısızca araç kullanmak" suçundan 690 TL, A.İ. isimli araç sürücüsüne ise, "ses cihazlarını kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak" suçundan 690 TL olmak üzere toplamda 8 bin 970 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, şahıslar hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı.

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