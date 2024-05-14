Düğün salonunun yanında çalışan inşaat işçileri kendilerini müziğin ritmine bıraktı

Düğün salonunun yanında devam eden inşaat çalışmalarında çalışan işçiler, düğünden yükselen müzik seslerine dayanamayıp işlerini bıraktılar. Kısa bir süre sonra inşaat alanından düğün salonuna doğru koşmaya başlayan işçiler, müziğin ritmine kapılarak dans etmeye başladılar.

İşçilerin bu spontane ve neşeli hareketi, düğündeki konukları ve gelin ile damadı şaşırttı. Ancak kısa sürede ortamın neşesine ortak olan konuklar, işçilerle birlikte eğlenmeye başladılar. O anlar, cep telefonlarıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

Sosyal medyada hızla yayılan videolar, izleyicilerin yüzünü güldürdü.