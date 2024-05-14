Anneannesinin arabasını kaçırıp kaza yaptı

Aksaray'ın Zafer Mahallesi'nde, 17 yaşındaki ehliyetsiz bir genç, anneannesinden izinsiz aldığı araçla kaza yaptı. Edinilen bilgilere göre, K.Y. (17) isimli genç, kız arkadaşı İ.Y.E. (17) ile birlikte şehirde gezintiye çıkmıştı. Zafer Mahallesi 6825 sokakta gezerken, iddiaya göre biraz sürat yaptığı öne sürülen genç sürücü, kontrolünden çıkan aracıyla Ramazan A. (56) yönetimindeki başka bir araca çarptı. Kazada, araç hurdaya dönerken sürücü K.Y. ve kız arkadaşı İ.Y.E. ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı

