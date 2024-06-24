Rusya’da araştırma enstitüsünde yangın

Kaynak: AA
Rusya’da araştırma enstitüsünde yangın

Rusya’daki elektronik araştırma enstitüsü binasının üst katlarında yangın çıktı. Yangın sonucunda 9 kişi binada mahsur kalırken kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Moskova’nın sınırında yer alan bir elektronik araştırma enstitüsü binasının üst katlarında yangın çıktı. Yetkililer 9 kişinin binada mahsura kaldığını ifade ederken bazı insanların nefes alabilmek için camları kırdığı görüldü.

ekran-goruntusu-2024-06-24-165922.pngKURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Acil Durum Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İlk bilgilere göre binada 9 kişi daha var" ifadesi kullanılırken kurtarma operasyonunun sürdüğü duyuruldu. Bakanlık, 1 kişinin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldığını iletirken Moskova bölge valisi Andrei Vorobyov, yangının binanın üç katını sardığını belirtti.

Vorobyov, "Görgü tanıklarına göre binada yedi kişi daha olabilir. Mahsur kalanları kurtarma çalışmaları devam ediliyor" açıklamasında bulundu.

Son Haberler
Sen kimsin Deniz Undav. Kürtmüş Türk değilmiş. Ama Alman Milli Takımı'nda oynuyor Spor
Sen kimsin Deniz Undav. Kürtmüş Türk değilmiş. Ama Alman Milli Takımı'nda oynuyor
FIFA'dan Süper Lig yasağı Spor
FIFA'dan Süper Lig yasağı
Eşine sinirlenince bebeklerini rehin aldı. Çocukları özel harekat kurtardı Yerel Haberler
Eşine sinirlenince bebeklerini rehin aldı. Çocukları özel harekat kurtardı
Son dakika... Temel Karamollaoğlu hangi adayı destekleyeceğini açıkladı Gündem
Son dakika... Temel Karamollaoğlu hangi adayı destekleyeceğini açıkladı
Zonguldak'ta ata tohumuyla ekti. 7 yıldır toprağın üstünü zenginleştiriyor Yaşam
Zonguldak'ta ata tohumuyla ekti. 7 yıldır toprağın üstünü zenginleştiriyor
Masaj salonunda yangın Gündem
Masaj salonunda yangın