Rusya’da araştırma enstitüsünde yangın

Moskova’nın sınırında yer alan bir elektronik araştırma enstitüsü binasının üst katlarında yangın çıktı. Yetkililer 9 kişinin binada mahsura kaldığını ifade ederken bazı insanların nefes alabilmek için camları kırdığı görüldü.

KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Acil Durum Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İlk bilgilere göre binada 9 kişi daha var" ifadesi kullanılırken kurtarma operasyonunun sürdüğü duyuruldu. Bakanlık, 1 kişinin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldığını iletirken Moskova bölge valisi Andrei Vorobyov, yangının binanın üç katını sardığını belirtti.

Vorobyov, "Görgü tanıklarına göre binada yedi kişi daha olabilir. Mahsur kalanları kurtarma çalışmaları devam ediliyor" açıklamasında bulundu.