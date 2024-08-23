Rusya'da hapishanede isyan! Ölü ve yaralılar var

Hapishanede isyan! Ölü ve yaralılar var

Rus medya kaynaklarına göre, bazı mahkumlar disiplin komisyonu toplantısı sırasında isyan başlattı. Olaylar sırasında ölü ve yaralıların bulunduğu belirtiliyor. Sosyal medyada yayılan paylaşımlarda, hapishane müdürü ve bazı görevlilerin rehin alındığı iddia ediliyor. Paylaşılan video görüntülerinde, bazı mahkumların görevlileri öldürdüğü öne sürülüyor. Ayrıca, isyanın IŞİD bağlantılı mahkumlar tarafından çıkarıldığı iddiaları da gündeme geldi.