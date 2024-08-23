Rusya'da hapishanede isyan! Ölü ve yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: AA
Rusya'da hapishanede isyan! Ölü ve yaralılar var

Rusya’nın Volgograd bölgesindeki bir hapishanede isyan çıktığı ve olaylarda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Hapishanede isyan! Ölü ve yaralılar var

Rus medya kaynaklarına göre, bazı mahkumlar disiplin komisyonu toplantısı sırasında isyan başlattı. Olaylar sırasında ölü ve yaralıların bulunduğu belirtiliyor. Sosyal medyada yayılan paylaşımlarda, hapishane müdürü ve bazı görevlilerin rehin alındığı iddia ediliyor. Paylaşılan video görüntülerinde, bazı mahkumların görevlileri öldürdüğü öne sürülüyor. Ayrıca, isyanın IŞİD bağlantılı mahkumlar tarafından çıkarıldığı iddiaları da gündeme geldi.

İlgili Haberler
Hapishanelerde boş yer kalmayınca çözümü böyle buldurlar
Haiti'deki hapishane firarında 10 kişi öldü
Haiti'deki hapishane firarında 10 kişi öldü
Cezaevi aracıyla hapishaneye uyuşturucu sevkiyatı
39 mahkum eyaletteki hapishaneden kaçtı
39 mahkum eyaletteki hapishaneden kaçtı
Öne Çıkanlar
Halka pis su mu verildi? Korkunç şüphe
Halka pis su mu verildi? Korkunç şüphe
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Giyim devi o markasını kapatıyor. Türkiye'de yüzlerce mağazası var
Giyim devi o markasını kapatıyor. Türkiye'de yüzlerce mağazası var
158 bin 460 lira cezası var. Bakan Bolat duyurdu
158 bin 460 lira cezası var. Bakan Bolat duyurdu
Son Haberler
Aydın'da orman yangını Gündem
Aydın'da orman yangını
Boğazdaki kaçak villa kankanın arkadaşının çıktı. Bu gücü kimden aldığı ortaya çıktı Gündem
Boğazdaki kaçak villa kankanın arkadaşının çıktı. Bu gücü kimden aldığı ortaya çıktı
Şahmaran 2. Sezon konusu ne? Fragmanı yayınlandı mı? Ne zaman yayına giriyor? Fragman izle Kültür Sanat
Şahmaran 2. Sezon konusu ne? Fragmanı yayınlandı mı? Ne zaman yayına giriyor? Fragman izle
Kahramanmaraş'ta deprem Gündem
Kahramanmaraş'ta deprem
Bandırma’da trafik kazası. 2 yaralı Gündem
Bandırma’da trafik kazası. 2 yaralı
En büyük yeteneği soruldu 'AKP'ye oy vermemek' dedi Gündem
En büyük yeteneği soruldu 'AKP'ye oy vermemek' dedi
Adana’da kamyonetle çarpışan minibüs sulama kanalına düştü Gündem
Adana’da kamyonetle çarpışan minibüs sulama kanalına düştü