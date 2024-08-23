Hapishanelerde boş yer kalmayınca çözümü böyle buldurlar

İngiltere’de aşırı sağcıların gösterileri ülkedeki hapishane krizini içinden çıkılmaz bir duruma soktu. Protestolarda 1000 kişi gözaltına alınırken hapishanelerde boş yer almadı. Londra yönetimi krize bir çözüm bulmak için dikkat çeken bir karara imza attı. Alınan karar ile başlatılan ‘Erken şafak operasyonu’ kapsamında halihazırda hakkında tutuklama kararı alanların cezaları bir süre ertelenecek.

Mahkemeye çıkmayı bekleyen şüpheliler cezaevlerinde yer açılana kadar karakollardaki hücrelerde bekletilecek. Haklarında suçlamalar bulunan şüpheliler ancak hapishanede boş yer olması durumunda mahkemeye çıkarılarak tutuklanacak. Bu durum, bazı mahkumların erken salınmasına ve yargılamaların gecikmesine neden olacak. Alınan karar ile birlikte cezaevlerinden 2 bin kişinin salınması bekleniyor.

İngiltere Başbakanı Starmer, krizin sorumlusu olarak kendisinden önceki hükümeti suçladı.

İngiltere’deki hapishane krizinin geldiği nokta açıklanan bir istatistikle gözler önüne serildi. Buna göre, aşırı sağcıların eylemlerinden 4 günce Sunderland şehrindeki HMP Durham hapishanesinde sadece bir yatak boştu.

BİR YILDA MİLYONLARCA DAVAYA BAKTILAR

Resmi rakamlara göre, geçen yıl sulh ceza mahkemeleri 1,33 milyondan fazla davaya baktı. Bu davalarda, küçük çaplı saldırılardan hırsızlığa ve çalıntı mal bulundurmaya kadar uzanan çeşitli suçlar işlendi.

İngiltere Adalet Bakanlığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada söz konusu planla birlikte kamuya tehdit oluşturanların cezaevinden tahliye edilmeyeceğini ve polisin gözaltına alma kabiliyetine bir zarar vermeyeceğini belirtti.

Öte yandan bazı yargıçlar kararın geçici bir çözüm olmaktan bile uzak olduğunu vurgulayarak gerçekçi çözümler üretilmesi gerektiğinin altını çizdi.