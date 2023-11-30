Rusya'da 'LGBT hareketi' yasaklandı

Rusya Yüksek Mahkemesi "uluslararası LGBT halk hareketi" olarak adlandırdığı hareketi aşırılık yanlısı bir örgüt olarak ilan etti ve ülke genelinde faaliyetlerini yasakladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Rusya'da 'LGBT hareketi' yasaklandı

Rusya Yüksek Mahkemesi, basına kapalı yapılan duruşma ile adalet bakanlığının "LGBT" olarak adlandırılan hareketin aşırılık yanlısı olarak tanınması ve faaliyetlerinin yasaklanması yönündeki talebini onayladı.

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Eşcinsel olduğunu açıklayan St. Petersburg belediye milletvekili Sergey Troşin, karara ilişkin "Bu karar, devletin LGBT aktivisti olarak gördüğü herkesi 'aşırılık yanlısı bir örgüte katılmak' suçu ile hapis cezasına çarptırabileceği anlamına geliyor" dedi.

“KENDİ ÜLKEMİZDEN GÖÇE ZORLUYOR”

"Bu gerçek bir baskıdır" ifadesinde bulunan Troşin, Rusyadaki LGBT toplumunda panik durumunun hakim olduğunu ve LGBT bireylerin hızlı bir biçimde göç ettiğini söyledi. Toşin, "Kullandığımız en önemli kelime göç. Kendi ülkemizden göç etmek zorundayız. Bu korkunç bir şey" açıklamasında bulundu.

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Kararın, yaklaşan seçimlere yönelik bir hamle olduğu değerlendirmesinde bulunan Troşin, "Mart ayında yapılacak başkanlık seçimleriyle bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Yapay bir düşman yaratıyorlar" dedi.

BİREYİN ÖZEL YAŞAMIYLA İLGİLİ DEĞİL DENDİ

Eşcinsellik karşıtlığı ile bilinen Rusya alt meclisi Duma vekili Vitali Milonov, LGBT gruplara yönelik yasağın "cinsel azınlıklarla ya da bireylerin özel yaşamıyla ilgili olmadığını" söyledi.

Milonov, "Bu daha çok, uluslararası LGBT hareketi tarafından ilan edilen siyasi gündemle ilgili. Onların kendi görevleri, kendi hedefleri var. Siyasi bir güç, siyasi bir yapı olarak hareket ediyorlar ve bu yapının hedefleri Rusya Anayasası'na aykırı" dedi.

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“GÖKKUŞAĞI BAYRAĞININ YASAKLANMASINI DÖRT GÖZLE BEKLEDİM”

Gökkuşağı bayrağının yasaklanmasını dört gözle beklediği belirten Milonov, "Uluslararası LGBT örgütlerinin Rusya'daki her türlü faaliyetini yasaklayabiliriz. Bu güzel bir şey. Onlara ihtiyacımız yok" ifadesinde bulundu.

SOSYAL VE DİNİ AYRIŞMA SEBEBİ SAYILDI

Rusya Adalet Bakanlığı'ndan 17 Kasım'da yapılan açıklamada, LGBT hareketinin faaliyetlerinde sosyal ve dini ayrışma unsurlarının tespit edildiği ve bunun, federal yasayı ihlal ettiği belirtilmişti.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen yıl imzaladığı kararnameyle ülkede eş cinsel ilişkiler, "Rus toplumu için yıkıcı fikir ve değerler" kapsamına dahil edilmişti.

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