Rusya’da orman yangını: 118 hektarlık alan kül oldu

Rusya’nın güneyindeki Krasnodar bölgesine bağlı Gelencik’te dün başlayan orman yangını sürüyor. Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, alevlerin yerleşim alanlarına sıçramadığı belirtilirken, yangına 440’den fazla personel, Be-200 yangın söndürme uçağı, Mİ-8 yangın söndürme helikopteri de dahil 70’den fazla yangın söndürme aracı ile müdahale edildiği aktarıldı. Gelencik Belediye Başkanı Aleksey Bogodistov şu ana kadar 118 hektarlık alanın kül olduğunu, alevlerin yayılmasının önlenmesi için ekiplerin yoğun çaba sarf ettiğini belirtti. Bogodistov alevlerin ülkenin en büyük hayvanat bahçelerinden olan Safari Parkı’nı henüz ulaşmadığını söyledi.

BİR KİŞİ GÖZALTINDA

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise orman yangına 40 yaşındaki bir bölge sakininin bahçeye çıkardığı elektrik kablolarının yol açtığı, şahsın gözaltında alındığı bildirildi. Alevlerin önce 1,5 hektarlık alana yayıldığı, şiddetli rüzgarın etkisiyle daha da büyüdüğü belirtildi.