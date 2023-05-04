Rusya’da orman yangını 13 eve sıçradı, 500 kişi tahliye edildi

Yangın, Uspenka köyü yakınlarındaki ormanlık alanda başladı ve kısa sürede büyüdü. Yangına 74 personel, 2 adet Mİ-8 yangın söndürme helikopteri ve çok sayıda itfaiye aracıyla müdahale edildi.

Yangın rüzgarın etkisiyle kontrolden çıkarak 13 eve sıçradı ve 4 adet daha yangın söndürme helikopteri ve 50 personel sevk edildi.

Yaklaşık 500 kişi tahliye edildi ve yangın nedeniyle 3 bin 600 hektarlık alan küle döndü. Köyde yaşayan 79 kişi güvenli yerlere sevk edilirken, yakın bir huzurevinde 45 yaşlı ve bir engelli rehabilitasyon merkezinde 370 çocuk tahliye edildi.

Yangına müdahale devam ediyor.