Rusya’da petrol rafinerisinde yangın

Rusya’nın Ukrayna’ya yakın olan Krasnodar bölgesindeki Tuapse kentinde, Rosneft’e ait bir petrol rafinerisinde gece saatlerinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Tuapse Belediye Başkanı Sergey Boyko, rafinerideki bir vakum ünitesinin yandığını ve alevlerin yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alındığını açıkladı. Boyko, yangında herhangi bir can kaybı olmadığını belirtti. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda alevler, saat 04.53 civarında söndürüldü.

Yangın nedeniyle, Krasnodar’ın Soçi kentindeki uluslararası havaalanında uçuşlar durduruldu. Güvenlik nedeniyle, Soçi rotasındaki tüm uçaklar Mineralnye Vody Havalimanına yönlendirildi.

Ukraynalı bazı kaynaklar, petrol rafinerisindeki yangının bir dron saldırısı sonucu çıktığını iddia etti. Bu arada, Ukrayna’nın devlet petrol şirketi Naftogaz’a büyük çaplı bir siber saldırı gerçekleştirildi. Naftogaz, “Şirketlerimizin kullandığı veri merkezlerinden birinde büyük çaplı bir siber saldırı kaydedildi. Şu anda web sitelerimiz ve çağrı merkezimiz çalışmıyor” ifadelerini kullandı.

Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna, dron saldırılarıyla Rus petrol şirketlerinin tesislerine zaman zaman saldırılar düzenliyor. Ukrayna, 21 Ocak’ta dronlarla Rusya’nın Leningrad bölgesindeki Rus Novatek petrol şirketine ait bir tesisi hedef almış ve tesisteki çalışmalar durdurulmuştu.