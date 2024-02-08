Rusya'da seçimde 4 aday yarışacak

Kaynak: AA
Rusya'da seçimde 4 aday yarışacak
Rusya'da mart ayında yapılacak devlet başkanlığı seçiminde, mevcut Devlet Başkanı Vladimir Putin dahil 4 adayın yarışacağı bildirildi.

Rusya Merkez Seçim Komisyonu, Rusya'da mart ayında düzenlenecek devlet başkanlığı seçimi gündemiyle toplanırken, Komisyon Başkanı Ella Pamfilova, yaptığı açıklamada, seçim yarışına 4 adayın katılacağını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, devlet başkanı koltuğu için Putin, Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma'da yer alan Rusya Liberal Demokrat Partisi (LDPR) Başkanı Leonid Slutskiy, Komünist Parti (KPRF) tarafından aday gösterilen milletvekili Nikolay Haritonov, Yeni İnsanlar Partisi (Novıye Lyudi) Başkan Yardımcısı Vladislav Davankov yarışacak.

Seçim komisyonunun toplantısında, savaşa karşı çıkan Sivil İnisiyatif Partisi (Grajdanskaya İnitsiyativa) adayı Boris Nadejdin'in yanı sıra Rusya Komünistleri Partisi adayı Sergey Malenkoviç, siyasetçi Anatoliy Bataşev, Rus bloger Rada Russkih'in adaylığı, merkeze sundukları imzalarda hata tespit edilmesi gerekçesiyle reddedildi.

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