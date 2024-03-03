Rusya’da seçimler yaklaşırken muhalifler üzerindeki baskı giderek artıyor

Kaynak: Financial Times
Rusya’da seçimler yaklaşırken muhalifler üzerindeki baskı giderek artıyor
Rusya’da seçimlerin yaklaşmasıyla beraber muhaliflerin üzerindeki baskının da arttığı ifade edildi.

Rusya’da 15-17 Mart başkanlık seçimleri öncesindeki muhalifler üzerindeki mevcut baskı giderek artıyor.

Muhaliflerden Boris Nadezhdin Financial Times'a yaptığı açıklamada, “Benim hareketim, aldığım destek, Kremlin'in beklediği stratejiyi tamamen yok etti. Pek çok insanın barışı savunan, Putin'i ve siyasetini eleştiren bir adayı açıkça desteklemeye hazır olduğu ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.

Hapisteki bir başka muhalif isim olan İlya Yashin, kamuya açık bir mektupta, "Onu sadece öldürmekle kalmadı, seçimlerden hemen önce, kimsenin Putin'in karıştığından şüphe duymaması için onu öldürüyormuş gibi yaptı" diye yazdı.

Aralık ayında Rus yetkililer, yüz binlerce Telegram takipçisine sahip eski bir TV gazetecisi ve savaş karşıtı aday olan Ekaterina Duntsova'nın oy pusulasında görünmesi için gerekli imzaları toplamasını bile yasakladı.

İki ay sonra, merkezi seçim komisyonu, çok sayıda geçersiz imzayı gerekçe göstererek, geriye kalan tek savaş karşıtı aday olan Nadezhdin'i seçimden çıkardı. Bu durum, Putin'e rakip olan beş kişiden ikisinin de yarıştan çekilmesine neden oldu.

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