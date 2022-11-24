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Rusya'da silahlı saldırı: 3 ölü

Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki Krımsk şehrinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Daha sonra saldırganın intihar ettiği belirtildi.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 21:12
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Rusya'da silahlı saldırı: 3 ölü

Rusya'da silahlı saldırı: 3 ölü
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Rus haber ajansı Ria'nın güvenlik güçlerine dayandırdığı haberine göre, boşanma aşamasında olduğu belirtilen 66 yaşında bir kişi, Krımsk şehrindeki sağlık merkezine henüz belirlenemeyen nedenle silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda, merkezde görevli 2 kişi yaşamını yitirdi.

Olay yerinden ayrılan saldırganın sokakta bulunanlara da ateş açması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Daha sonra saldırganın intihar ettiği belirtildi.

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