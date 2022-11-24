Rusya'da silahlı saldırı: 3 ölü

Rus haber ajansı Ria'nın güvenlik güçlerine dayandırdığı haberine göre, boşanma aşamasında olduğu belirtilen 66 yaşında bir kişi, Krımsk şehrindeki sağlık merkezine henüz belirlenemeyen nedenle silahlı saldırı düzenledi.
Saldırıda, merkezde görevli 2 kişi yaşamını yitirdi.
Olay yerinden ayrılan saldırganın sokakta bulunanlara da ateş açması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Daha sonra saldırganın intihar ettiği belirtildi.
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