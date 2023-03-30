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Rusya’da, Türkiye’deki yaz tatili paketlerinin yüzde 30-40’ı satıldı

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Rus tur operatörlerinin, erken rezervasyon kampanyası çerçevesinde Türkiye’deki yaz tatili paketlerinin yüzde 30-40’ını sattığını bildirdi

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 17:44
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Rusya’da Türkiye’deki yaz tatili paketlerinin yüzde 30-40’ı satıldı

Rusya’da, Türkiye’deki yaz tatili paketlerinin yüzde 30-40’ı satıldı
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Birlikten yapılan açıklamada, kış mevsiminde Türkiye’deki bazı otellerde konaklama indirimlerinin yüzde 55-70’e ulaştığı hatırlatıldı.

Türk otellerinde erken rezervasyon kampanyası sırasında tur operatörlerinin sadece indirim değil, ayrıcalıklı ödeme koşulları da sağladığı aktarılan açıklamada, “Erken rezervasyon kampanyasının sonuçlarına göre, tur operatörleri Türkiye’deki yaz paketlerinin yüzde 30-40’ını satmayı başardı.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kalan bölümün ise sezonda satılmasının beklendiği kaydedilerek, tur operatörlerinin ve en büyük acentelerin satışlarında Türkiye’nin pazardaki payının yüzde 50-55 olduğu anımsatıldı.

Yaz sezonunda Türkiye’deki tur fiyatlarının mevcut seviyeye göre yüzde 20-25'e kadar yükselebileceğine işaret edilen açıklamada, Türk otellerinde Batı pazarlarından gelen rezervasyonlarda patlama yaşandığı aktarıldı.

Açıklamada, Rus turistlerin azalması halinde bile yerini alacak alternatiflerin olduğu belirtildi

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