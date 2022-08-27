27 Ağustos 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Uçak pervanesi teknisyenin kafasına çarptı. O anların görüntüsü yayımlandı

Uçak pervanesi teknisyenin kafasına çarptı. O anların görüntüsü yayımlandı

Rusya’daki Belyoarsk Havalimanı’nda UTair şirketine ait bir uçağın son kontrolleri sırasında feci bir kaza yaşandı. Motora fazla yaklaşan teknisyen süratle dönen pervaneye çarparak, can verdi.

Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 11:47
Son Güncelleme: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 13:09
Takip Et

Rusya’daki Belyoarsk Havalimanı’nda son sürat dönen uçağın pervanesine fazla yaklaşan teknisyen hayatını kaybetti

Uçak pervanesi teknisyenin kafasına çarptı. O anların görüntüsü yayımlandı
+
Aa
-

Uçağın motoruna fazla yaklaşan teknisyen son sürat dönen pervaneye çarparak, öldü.O anların görüntüsü yayınlandı. Havayolu şirketi açıklama yaptı

Rusya’daki Belyoarsk Havalimanı’nda UTair şirketine ait bir uçağın son kontrolleri sırasında kaza yaşandı. Berezovo şehrine uçmaya hazırlanan bir uçağın kontrollerini gerçekleştiren 48 yaşındaki Andrey Abakumov isimli teknisyen farkında olmadan çalışır durumda bulunan motora çok yaklaşınca uçağın pervanelerine çarparak hayatını kaybetti.

Hava yolu şirketinin sözcüsü kazanın ardından, “19 Ağustos’ta Khanty Mansiysk-Berezovo arasında uçuşa hazırlanan bir AN-24 tipi uçağımıza uçuş öncesi bakımları yapıldığı sırada kaza meydana geldi. Bir teknisyen uçağın çalışır durumda bulunan motoruna fazla yaklaştı ve pervanelere çarptı. Kurban, yaralarından dolayı olay yerinde hayatını kaybetti. Olaya dair soruşturma sürüyor” açıklamasını yaptı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İstanbul’da en çok aslen nereli var? Nüfus verileri açıklandı
1
﻿İstanbul’da en çok aslen nereli var? Nüfus verileri açıklandı
﻿Oyuncu Mustafa Üstündağ Sabah yazarı ile evlendi. Kurtlar Vadisi'nde Muro karakteri ile ünlü olmuştu
2
﻿Oyuncu Mustafa Üstündağ Sabah yazarı ile evlendi. Kurtlar Vadisi'nde Muro karakteri ile ünlü olmuştu
﻿Almanya’da çıkan orman yangınlarının faturası ağır oldu: 600 milyon Euro
3
﻿Almanya’da çıkan orman yangınlarının faturası ağır oldu: 600 milyon Euro
﻿Cemal Enginyurt Sedat Peker'in açıklamaları için savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sedat Peker 7 tweet attı, ''Yarın çok eğleneceğiz'' dedi
4
﻿Cemal Enginyurt Sedat Peker'in açıklamaları için savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sedat Peker 7 tweet attı, ''Yarın çok eğleneceğiz'' dedi
﻿Sedat Peker çok eğleneceğiz demişti rüşvetin belgelerini yayınladı. İşin içinden 2'de gazeteci çıktı. Berat Albayrak'ın abisinden de bahsetti
5
﻿Sedat Peker çok eğleneceğiz demişti rüşvetin belgelerini yayınladı. İşin içinden 2'de gazeteci çıktı. Berat Albayrak'ın abisinden de bahsetti
﻿Saray'dan bilgi sızdıran isim kim? Yeni Şafak her şeyi önceden açıklayan Kılıçdaroğlu'na bilgi sızdıranı yazdı
6
﻿Saray'dan bilgi sızdıran isim kim? Yeni Şafak her şeyi önceden açıklayan Kılıçdaroğlu'na bilgi sızdıranı yazdı
﻿Pınar Altuğ Vatan Şaşmaz'ı unutmadı. Vefatının 5. yılında duygulandıran paylaşım
7
﻿Pınar Altuğ Vatan Şaşmaz'ı unutmadı. Vefatının 5. yılında duygulandıran paylaşım
﻿Deva Partisi'nde istifa depremi
﻿Deva Partisi'nde istifa depremi
﻿Deva Partisi'nde istifa depremi
﻿Trabzonspor'dan flaş Uğurcan açıklaması
﻿Trabzonspor'dan flaş Uğurcan açıklaması
﻿Trabzonspor'dan flaş Uğurcan açıklaması
﻿Maç bitince Şota, Pelkas'ın transferini açıkladı
﻿Maç bitince Şota, Pelkas'ın transferini açıkladı
﻿Maç bitince Şota, Pelkas'ın transferini açıkladı
﻿Avrupa elemelerinde 12 Dev Adamın rakibi Sırbistan
﻿Avrupa elemelerinde 12 Dev Adamın rakibi Sırbistan
﻿Avrupa elemelerinde 12 Dev Adamın rakibi Sırbistan
﻿Kazakistan silah ve askeri ürün ihracatını askıya aldı
﻿Kazakistan silah ve askeri ürün ihracatını askıya aldı
﻿Kazakistan silah ve askeri ürün ihracatını askıya aldı
﻿Artvin'de denize giren Afganistanlı boğuldu
﻿Artvin'de denize giren Afganistanlı boğuldu
﻿Artvin'de denize giren Afganistanlı boğuldu
﻿Anız yangınında motosiklet küle döndü
﻿Anız yangınında motosiklet küle döndü
﻿Anız yangınında motosiklet küle döndü
﻿5 turist safari kazasında ölmüştü: Sürücünün ifadesi ortaya çıktı
﻿5 turist safari kazasında ölmüştü: Sürücünün ifadesi ortaya çıktı
﻿5 turist safari kazasında ölmüştü: Sürücünün ifadesi ortaya çıktı
﻿Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
﻿Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
﻿Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
﻿Sancaktepe'de komiser yardımcısı başından vurularak öldürüldü 
﻿Sancaktepe'de komiser yardımcısı başından vurularak öldürüldü 
﻿Sancaktepe'de komiser yardımcısı başından vurularak öldürüldü 
﻿Malatya'da 13 kilo uyuşturucu ele geçirildi
﻿Malatya'da 13 kilo uyuşturucu ele geçirildi
﻿Malatya'da 13 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.