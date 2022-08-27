Uçak pervanesi teknisyenin kafasına çarptı. O anların görüntüsü yayımlandı

Uçağın motoruna fazla yaklaşan teknisyen son sürat dönen pervaneye çarparak, öldü.O anların görüntüsü yayınlandı. Havayolu şirketi açıklama yaptı

Rusya’daki Belyoarsk Havalimanı’nda UTair şirketine ait bir uçağın son kontrolleri sırasında kaza yaşandı. Berezovo şehrine uçmaya hazırlanan bir uçağın kontrollerini gerçekleştiren 48 yaşındaki Andrey Abakumov isimli teknisyen farkında olmadan çalışır durumda bulunan motora çok yaklaşınca uçağın pervanelerine çarparak hayatını kaybetti.

Hava yolu şirketinin sözcüsü kazanın ardından, “19 Ağustos’ta Khanty Mansiysk-Berezovo arasında uçuşa hazırlanan bir AN-24 tipi uçağımıza uçuş öncesi bakımları yapıldığı sırada kaza meydana geldi. Bir teknisyen uçağın çalışır durumda bulunan motoruna fazla yaklaştı ve pervanelere çarptı. Kurban, yaralarından dolayı olay yerinde hayatını kaybetti. Olaya dair soruşturma sürüyor” açıklamasını yaptı.