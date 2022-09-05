Uçakta çıplak fotoğraf skandalı

Bir Southwest Airlines uçağında, bir yolcu AirDrop'tan diğer yolculara çıplak fotoğraflar göndermeye başlayınca uçağın pilotu uyarı yapmak zorunda kaldı.

ABD'nin Houston kentinden Meksika’nın Cabo San Lucas kentine havalanmak üzere pistte ilerlemeye başlayan bir uçakta oldukça ilginç bir skandal yaşandı. TikTok'ta yayınlanan bir videoyla ortaya çıkan olayda, bir pilot uçakta AirDrop üzerinden çıplak fotoğraflar gönderen yolcu nedeniyle uçuşu iptal etme uyarısında bulundu.

TikTok'ta çok izlenen videoya göre bir yolcu, uçuş öncesi AirDrop üzerinden kendisine çıplak fotoğraf gelmesi üzerine durumu uçak personeline bildirdi. Pilot ise bir uyarı anonsu yaptı. Pilotun anonsunda şu ifadeler yer aldı:

Şöyle bir anlaşma yapalım. Bu fotoğraflar gelmeye devam ederse hazır havalanmamışken uçağı kapıya geri götüreyim. Herkesi indirip güvenlik birimlerini göreve çağırayım ve herkesin seyahati mahvolsun. Ya da fotoğraflar gelmesin ve uçak havalansın. Yani arkadaşlar Cabo’ya gitmek istiyorsanız bu AirDrop her neyse onu bir kenara bırakın, çıplak fotoğraf yollamayın.

AİRDROP NEDİR?

Apple’ın birbirine yakın iPhone, iPad ve iPad Touch'lar arasında WiFi veya hücresel bağlantı olmadan fotoğraf veya diğer dosyaların gönderilmesini sağlayan bir sistemdir.

Insider'ın haberinde; ABD'de yapılan bir araştırmada şu ifadeler kullanıldı;

Yakınlardaki yabancılara istenmeyen ve müstehcen fotoğraflar gönderme olarak tanımladığımız 'Cyberflashing' yeni bir sorun değil. 2017 Pew Araştırma Merkezi raporunda, 18-29 yaş arası kadınların %53'ü, istenmeyen müstehcen görüntüler gönderildiğini bildirdi (aynı aralıktaki erkeklerin %37'si). 2021 tarihli bir rapor, 35 yaşın altındaki kadınların %33'ünün genel olarak çevrimiçi cinsel tacize uğradığını gösterdi (aynı yaş aralığındaki erkeklerden üç kat daha sık). Cyberflashing Teksas'ta zaten bir suç olarak kabul ediliyor.