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Rusya'da "Vostok-2022" askeri tatbikatı başladı

Rusya'da, Çin'in de yer aldığı "Vostok-2022" (Doğu) stratejik askeri tatbikatı başladı. Vostok-2022 tatbikatına Rusya, Çin, Hindistan ve Azerbaycan dahil 14 ülkeden asker ve askeri gözlemci yer alıyor.

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 12:07
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Rusya'da "Vostok-2022" askeri tatbikatı başladı. Tatbikata Rusya, Çin, Hindistan ve Azerbaycan dahil 14 ülkeden asker ve askeri gözlemci yer alıyor

Rusya'da ''Vostok-2022'' askeri tatbikatı başladı
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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Vostok-2022 tatbikatına Rusya, Çin, Hindistan ve Azerbaycan dahil 14 ülkeden asker ve askeri gözlemci katılıyor.

Rusya'nın 7 poligonunda ve Ohotsk Denizi ile Japon Denizi (Doğu Denizi) sularında yapılan tatbikatta, 50 bini aşkın asker ve 140 uçak ile 60 savaş gemisi dahil 5 binden fazla silah ve askeri teçhizat yer alıyor.

Ülkenin doğu bölgesinde barışın korunması, askeri güvenliğin sağlanmasıyla ilgili hedefler üzerinde çalışılan tatbikat, Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı yönetiminde düzenleniyor.

Tatbikat, 7 Eylül'e kadar devam edecek.

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