Rusya’dan 3. Dünya Savaşı uyarısı Tüm dünyayı tedirgin edecek sözler

Rusya’dan tüm dünyayı tedirgin edecek sözler geldi. Putin’in en güvendiği isimlerden Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev 3. Dünya Savaşı uyarısı geldi.

KAYNAK: AA
Rusya’dan 3. Dünya Savaşı uyarısı Tüm dünyayı tedirgin edecek sözler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en güvendiği isimlerin başında gelen Dmitriy Medvedev, Rusya ile NATO arasında 3. Dünya Savaşı'na dönüşebilecek doğrudan çatışma tehdidinin olduğunu söyledi.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Telegram hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarla tansiyonu yükseltti.

Medvedev, yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya yardımları da içeren 105 milyar dolarlık bütçe talebinin Senato'da reddedilmesini değerlendirdi.

Biden yönetiminin Kongreye "şantaj" uyguladığını ve bunun ABD tarihinde yeni bir şey olmadığını savunan Medvedev, "Dağılma aşamasında olan küçük bir devlet için bu kadar para daha önce istenmemişti. ABD Başkanı ve aile üyelerini yozlaştıran bir ülke için bu kadar agresif şekilde ve küstahça para istenmemişti. Küba Füze Krizi'nden bu yana Rusya ile NATO arasında 3. Dünya Savaşı'na dönüşebilecek doğrudan çatışma tehdidi hiç bu kadar gerçek olmamıştı" dedi.

ABD yönetiminin Ukrayna'daki savaşta "para kazandığını" ileri süren Medvedev, Biden'ın 2024'te yapılacak Devlet Başkanlığı seçimlerini kaybetme ihtimalinin olduğu görüşünü paylaştı.

PESKOV: ABD'NİN KAYGISI UKRAYNA DEĞİL

Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’nin kaygısının Ukrayna olmadığını söyledi. Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD’nin Ukrayna’ya yönelik yardımları ve yardım çağrılarıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

ABD'lilerin çok pragmatik ve amaçlarının kendi refahları olduğunu belirten Peskov, “Ukrayna, aslında ABD’nin asıl kaygısının onlar olmadığını anlamak zorunda. ABD’nin asıl kaygısı, Ukraynalıların canı pahasına da olsa her zaman Amerikalıların kendisi olmuştur" diye konuştu.

Peskov, ABD'nin pahalı enerji kaynaklarından, Avrupa'ya sağlanan gazdan ve petrolden milyarlarca dolar kazandığına dikkati çekerek, "Ancak ne yazık ki Ukrayna örneğinde bu Ukraynalıların hayatına mal oluyor." ifadesini kullandı.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron’ın Rusya’nın Ukrayna’da durdurulamaması halinde Devlet Başkanı Vladimir Putin’in daha fazlası için geri geleceğini ve bunun ABD ve Avrupa’nın güvenliği konusunda tehdit oluşturacağı yönündeki açıklamalarına ilişkin Peskov, “Milletvekillerini sırf daha fazla para tahsisine oy vermeye ikna etmek için her türlü hileye başvuruyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

ABD KONGRESİ'NDE KRİZ ÇIKMIŞTI

ABD Kongresi'nde Ukrayna'ya yardımlar konusunda sert tartışmalar sürerken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, buna ilişkin 5 Aralık'ta Senato üyelerine vereceği brifingi son dakika iptal etmiş, kararın nedenine ilişkin net açıklama yapmamıştı.

ABD Başkanı Biden, 14 milyar doları İsrail, 61 milyar doları Ukrayna'ya yapılacak yardımları da kapsayan 105 milyar dolarlık bütçe talebinde bulunmuş fakat Senatoda talep reddedilmişti. Beyaz Saray ve Ukraynalı bazı yetkililer ise ABD'nin Ukrayna'ya yardımları olmadan Rusya ile savaşın kaybedilebileceği uyarısında bulunuyor.

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