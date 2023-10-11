ABD'den 3. Dünya Savaşı çıkaracak çıkış. İran'ı bombalamalıyız

ABD’li senatör, İsrail-Hamas savaşıyla ilgili “Ben olsam ne mi yapardım? İran'ın petrol altyapısını bombalardım” açıklamasını yaptı.

ABD'den 3. Dünya Savaşı çıkaracak çıkış. İran'ı bombalamalıyız

İsrail ile Hamas arasındaki savaşta 5. güne girildi.

Canlı yayında konuyla ilgili konuşan ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham y bölgede ikinci bir cephenin daha açılmasının an meselesi olduğunu söyledi.

CNN'e konuşan Lindsey, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarının arkasında İran'ın olduğunu öne sürdü. Senatör açıklamalarının devamında ABD Başkanı Joe Biden'a atıfta bulunarak "İran saldırıların arkasında olduğunu reddetti, ancak ortada bir kanıt yok" dedi.

“İRAN'I BOMBALARDIM”

Sunucunun “ABD doğrudan savaşa dahil olur mu” sorusuna da yanıt veren Graham, “Biz zaten doğrudan işin içindeyiz. Bu gece 14 Amerikalı öldü, ailelerinden özür dilerim. Çok açık söylüyorum. Hamas rehineleri öldürür, kuzeyden de Hizbullah saldırırsa İsrail içinde iki cephe olur. Ben olsam ne mi yapardım? İran'ın petrol altyapısını bombalardım” ifadelerini kullandı.

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“DİNSEL BİR SAVAŞIN İÇİNDEYİZ”

ABD medyasında bir başka televizyon kanalına da konuşan Graham, CNN'e yaptığı açıklamalar sonrası İsrail'i suçlayan kişilerin kendisini dehşete düşürdüğünü kaydetti.

İran ve Hamas'ın bölgede bir çözüm istemediğini belirten Graham,”Dinsel bir savaşın içindeyiz, özür dilerim ama ben İsrail tarafındayım” değerlendirmesinde bulundu.

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