Rusya'dan Azerbaycan'a kriz çıkaracak uyarı

Azerbaycan'ın Ermenistan ile imzaladığı anlaşmayı ihlal ettiğini ileri süren Rusya, Laçin Koridorunun Ermenilere insani yardımın ulaştırılması için tamamen açılması uyarısı yaptı.

Rusya'dan Azerbaycan'a kriz çıkaracak uyarı

Rusya, Dağlık Karabağ'da Ermenilerin yaşadığı bölgelere insani yardımların ulaştırılmasında kullanılan Laçin Koridorundan geçişleri engellememesi konusunda Azerbaycan'ı uyardı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, Bakü'nün tutumunun Rusya arabuluculuğunda Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan anlaşmaları ihlal ettiğini ve bölgedeki gerilimi artırdığını belirterek "Bakü'yü Laçin Koridoru boyunca trafiğin önündeki engelleri tamamen kaldırmaya çağırıyoruz" dedi.

KIZILHAÇ KOMİTESİ YARDIMLARIN AZERBAYCAN TARAFINDAN ENGELLENDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, geçen hafta Dağlık Karabağ'da Ermenilerin yaşadığı bölgelere yardım taşıyan konvoyların geçişinin Azerbaycan tarafından engellendiğini açıklamış, bölgedeki Ermeniler de gıda ve ilaç sıkıntısı yaşandığını bildirmişti.

2020'de patlak veren altı haftalık savaşta Azerbaycan, Ermenistan'ı ağır yenilgiye uğratarak Dağlık Karabağ'ın geniş kesimlerinde kontrolü yeniden ele geçirmişti. Savaş sonrasında iki taraf Rusya'nın arabuluculuğunda ateşkes anlaşması imzalamıştı. Anlaşma, Azerbaycan'ın koridordan güvenli geçişleri güvence altına almasını da içeriyor.

"LAÇİN KORİDORUNDAN GEÇİŞİN ÖNÜNDE BİR ENGEL BULUNMUYOR"

Ancak Azerbaycanlı çevre aktivistlerinin bölgede yasadışı madenciliği protesto etme gerekçesiyle koridoru kapatması nedeniyle Dağlık Karabağ'da Aralık ayından bu yana insani kriz yaşandığı belirtiliyor. Azerbaycan, sivil ulaşım ve yardım konvoylarının Laçin Koridorundan geçişi önünde bir engel bulunmadığını savunuyor.

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