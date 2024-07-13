Rusya'dan döviz gelirleri hafifletmesi

Kaynak: AA
Rusya'dan döviz gelirleri hafifletmesi

Rus hükümeti, ülkedeki ihracatçı şirketlere ilişkin döviz gelirlerinin yüzde 60’ını satma zorunluluğunu gevşetti.

Rus hükümetinin yaptığı açıklamaya göre, belirli ihracatçı şirketlerin döviz gelirleri kadarının yüzde 60’ını satma zorunluluğu bulunduğu hatırlatıldı.

Bu oranın yüzde 40'a indirilmesine karar verildiği vurgulanan açıklamada, kararın, ulusal döviz kurunun istikrara kavuşturulması ve yeterli düzeyde döviz likiditesi sağlanması dikkate alınarak belirlendiği dile getirildi.

Rusya'da rublenin istikrara kavuşturulması amacıyla 2023'te enerji, metalürji, kimya ve tarım sektörlerinden bazı ihracatçı şirketlere döviz satma zorunluluğu gelmişti.

Rus hükümeti, ülkedeki ihracatçı şirketlere dair döviz gelirlerinin yüzde 80'ini satma mecburiyetini 21 Haziran’da yüzde 60’a indirmişti.

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