Silgan Holdings'in Rusya'daki varlıklarına kayyum atandı

Kaynak: AA
Silgan Holdings'in Rusya'daki varlıklarına kayyum atandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'da faaliyette olan ABD merkezli Silgan Holdings'in ülkedeki varlıklarına kayyum atadığını duyurdu.

Putin tarafından imzalanan kararname kapsamında, ABD merkezli paketleme şirketi Silgan Holdings'in Rusya'daki varlıkları geçici olarak yerel yönetime devri yapıldı.

Belirlenen kararnamede, şirketin Stupin ve Enem şehirlerindeki tesislerinin Federal Mülk Yönetim Ajansı tarafından işletileceği aktarılan bilgiler arasında yer aldı.

ABD’de merkezi bulunan Silgan Holdings, dünyanın ön sırada gelen paketleme şirketleri arasında bulunuyor.

Rusya'da daha önce de yaptırımlara karşılık olarak bazı Batılı şirketlerin varlıklarına kayyum ataması yapılmıştı.

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