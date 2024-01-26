Rusya’dan flaş iddia: ABD, Irak'tan çekildiğinde Suriye'den de çekilecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, ABD’nin askeri birliklerini Irak’tan çekme planlarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Lavrentyev, ABD’nin bu adımının, Suriye’deki askeri varlığını da sonlandıracağını belirtti. Irak topraklarının kullanılamaması durumunda, Suriye’deki lojistik destek ve askeri birliklerin bulundurulmasının mümkün olmayacağını ifade etti.

Lavrentyev, Rus haber ajansı Ria ile yaptığı röportajda, son zamanlarda ABD’nin Orta Doğu’daki faaliyetlerine dair çarpıcı yorumlarda bulundu. ABD’nin Irak’tan çekilme planlarına dikkat çeken Lavrentyev, Iraklı meslektaşlarının kendilerine bu konuda bilgi verdiğini aktardı.

Lavrentyev, ABD’nin ne zaman çekileceği konusunda belirsizlik olduğunu belirtti ve şunları ekledi: “Bu konu şimdilik sadece sözde kalıyor, çünkü Amerikalıların bunu her türlü yolla ertelemeye çalışacaklarını düşünüyorum. Çünkü onlar henüz buna hazır değiller. Kendi zayıflıklarını göstermekten çekiniyorlar ve Afganistan’daki durumun ışığında bu durumun kötü bir izlenim bırakacağını düşünüyorlar. Eğer Irak’tan çekilirlerse, Suriye’deki askerlerini de çekmek zorunda kalacaklar. Çünkü Irak topraklarını kullanmadan, Suriye’deki lojistik desteği sağlamak ve askeri birlikleri bulundurmak imkansız olacak” dedi.