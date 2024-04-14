Rusya'dan gelen tır devrildi. Kilometrelerce kuyruk oluştu

Kaynak: İHA
Rusya'dan gelen tır devrildi. Kilometrelerce kuyruk oluştu
Erzincan-Erzurum karayolunda yurtdışında Türkiye'ye malzeme taşıyan tır devrilince karayolunda kilometrelerce kuyruk oluştu. Yol uzun süre ulaşıma kapandı


Kilometrelerce kuyruğa sebep olan kaza , Erzincan çıkışı Akyazı mevkiinde meydana geldi. edinilen bilgiye göre, Rusya'dan Türkiye'ye malzeme getiren A. Necati Sural yönetimindeki 33 BMA 16 plakalı TIR, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bariyerlere çarparak devrildi.

Meydana gelen kazada sürücü yaralanmadı. İki şeridi de kaplayacak şekilde devrilen TIR ve yola taşıdığı malzemelerin saçılması yolun ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Erzincan - Erzurum kara yolunda uzunca araç kuyruğu oluşurken bir süre sonra alternatif yol olarak araçlar Ekşisu istikametine yönlendirildi.

Yapılan çalışmalar sonrasında TIR’ın kaldırılması ve saçılan malzemelerin temizlenmesinin ardından Erzincan - Erzurum kara yolu yaklaşık 3 saat sonra ulaşıma yeniden açıldı.

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