Rusya’dan İdlib’e saldırı

Rus savaş uçakları İdlib’e hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Rusya’dan İdlib’e saldırı

Rusya, Suriye’deki varlığını sürdürürken bugün İdlib kentine hava saldırısı düzenledi. Rus savaş uçaklarının gerçekleştirdiği saldırı sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, isyancıların bulunduğu bölgeye 4 saldırının yapıldığı, kurtarma ekiplerinin ise hala yıkılan binaların molozlarını kaldırmakla meşgul oldukları ifade edildi.

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Rusya tarafından Suriye’de yapılan saldırılarda Haziran ayının sonunda bir artış gözlenirken, 25 Haziran’da Idlib’e düzenlediği hava saldırılarında en az 13 kişi hayatını kaybetmiş, Cisr el-Şuğur'da ise bir meyve sebze pazarında gerçekleştirilen saldırıda ikisi çocuk 9 kişi yaşamını yitirmişti.

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