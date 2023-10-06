Rusya'dan motorin atağı. Yasak kısmen kalktı

Rus hükümeti, limanlar üzerinden boru hatlarıyla motorin ihracatına yönelik yasağın kısmen kaldırıldığını açıkladı

KAYNAK: AA
Rusya'dan motorin atağı. Yasak kısmen kalktı

Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, ülkede devam eden akaryakıt ihracat yasağında bazı değişikliklerin yapıldığı belirtildi.

Petrol rafinerileri için sübvansiyonların veya amortisman ödemelerinin yeniden başlatıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, üreticinin ürettiği motorinin yüzde 50’sini iç piyasaya tedarik etmesi şartıyla limanlar üzerinden boru hatlarıyla motorin ihracatı da yapabileceği kaydedildi.

Rus hükümeti, ülkede benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle 21 Eylül’de yakıt ürünlerinin ihracatını yasaklamıştı.

Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, 3 Ekim’de yaptığı açıklamada, iç pazarda istikrar sağlanıncaya kadar yasağın devam edeceğini söylemişti.

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