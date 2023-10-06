Tarih belli oldu motorine indirim geliyor. Benzin ile arasındaki fark 6 lira 65 kuruştu

Benzine dün 2 lira 10 kuruş, bugün de 1 lira 17 kuruşluk indirim yapıldı. Bu indirimlerin ardından motorinle arasındaki fark 6 lira 65 kuruşa çıktı. Cuma gece yarısından sonra motorine 2 lira 92 kuruş indirim yapılacak.

KAYNAK: Haber Merkezi
Tarih belli oldu motorine indirim geliyor. Benzin ile arasındaki fark 6 lira 65 kuruştu

Editör: Ersoy ÖZDEM

Brent petrolün varil fiyatının 95 dolara kadar dayanmısının ardından ülkemizde motorin ve benzine zam üstünü zam yapılmıştı. Bu zamları gerekçe gösterenler ürünlerine zam yapmışlardı.

Brent petrolün fiyatı bugün 84.13 dolara kadar gerilemesi benzine indirim olarak yansıdı. Benzine dün 2 lira 10 kuruş, bugün de 1 lira 17 kuruşluk indirim yapıldı. İndirimler motorini ise pas geçti.

Sektör kaynakları cuma günü saat 00.01'de motorine 2 lira 92 kuruş indirim yapılacağını açıkladı. Bu indirimle benzin ile motorin arasındaki fark 4 TL'ye kadar gerileyecek.

ARADAKİ FARK AZALDI

Benzin bugün İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 33 lira 56 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 33 lira 51 kuruşa, Ankara'da 34 lira 18 kuruşa, İzmir'de 34 lira 29 kuruşa satılıyor.

Motorin ise İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 40 lira 21 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 40 lira 15 kuruşa, Ankara'da 40 lira 77 kuruşa, İzmir'de 40 lira 97 kuruşa depolara dolduruluyor.

2 lira 92 kuruşluk indirim sonrası motorin İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 37 lira 29 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 37 lira 23 kuruşa, Ankara'da 37 lira 85 kuruşa, İzmir'de 38 lira 05 kuruşa satılacak.

Benzin ile motorin arasında fark 6 lira 65 kuruşa kadar çıkmıştı. Motorine yapılacak 2 lira 92 kuruşluk indirim sonrası aradaki fark 3 lira 73 kuruşa düşecek.

Seçimlerden önce benzin fiyatları 19,81 TL; motorin fiyatları 18,59 TL seviyesindeydi. Yılbaşında ise benzin 19,48 TL; motorin 22,06 TL'den satılıyordu.

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