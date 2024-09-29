Rusya'dan Türkiye'ye S-400 uyarısı

Türkiye ile ABD arasında S-400 sistemleri ve F-35 programı üzerindeki anlaşmazlık devam ederken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye’nin Rusya’dan parayla aldığı S-400'leri başka ülkelere satma konusunda açıklamalarda bulundu.

Lavrov, Türkiye’nin S-400 sistemlerini satma hakkı olsa da, bu satışın Rusya’nın izniyle yapılabileceğini söyledi.

“RUSYA’NIN RIZASI OLMADAN MÜMKÜN DEĞİL”

Bir basın toplantısında açıklamalarda bulunan Lavrov, Türkiye’nin S-400 sistemlerini başka ülkelere, özellikle Amerikan F-35 uçakları karşılığında satma ihtimalinin olduğunu, bu tür bir satışın “Rusya’nın rızası olmadan mümkün olmayacağını” belirtti. Bu durum, S-400 satışında yer alan “son kullanıcı sertifikası” maddesine dayanıyor.

Türkiye, Rusya’dan S-400 sistemlerini satın alınmasının ardından ABD tarafından F-35 programından çıkarılmıştı. Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil edilmesi için ABD'den S-400’lerin İncirlik Üssü’nde ABD kontrolünde muhafaza edilmesi şartıyla Ankara’nın F-35 programına dahil edileceği konuşuluyordu.

MSB kaynakları, "F-35 programına tekrar dahil edilme karşılığında S-400'lerin İncirlik'te ABD kontrolünde bulundurulacağına" ilişkin iddialara dair "her iki ülkenin de tutumunda değişiklik yok" ifadelerini kullanmıştı.