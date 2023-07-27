Rusya’nın doğal gaz üretiminde büyük düşüş

Rusya Federal İstatistik Kurumunun (Rosstat) açıkladığı verilere göre, ülkenin doğal gaz üretimi, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 12,5 azalarak 34,6 milyar metreküpe düştü.

Rusya’nın doğal gaz üretimi yılın ilk yarısında geçen yıla göre yüzde 14,9 düşerek 267 milyar metreküpe gerilerken, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretimi de yüzde 4,5 azalarak 16 milyon tona indi.

Çok sayıda Avrupa ülkesi, Ukrayna savaşı ve yaptırımlar nedeniyle Rusya’dan doğal gaz ithalatını durdururken, bazı ülkeler de önemli oranda azaltmıştı.

Rusya da Avrupa doğal gaz pazarında yaşadığı kayıpları Asya pazarına gaz ihracatını artırarak telafi etmeyi hedefliyor.