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Rusya'nın Karadeniz üzerinde düşürdüğü ABD İHA'si 900 metre derinlikte bulundu

Sivastopol merkezli ForPost sitesi, önceki gün sert manevra nedeniyle kontrolsüz uçuşa geçerek denize düşen ABD’ye ait MQ-9 Reaper insansız hava aracının (İHA) Karadeniz’de, Sivastopol açıklarında 900 metre derinlikte bulunduğunu yazdı.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 14:48
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Rusya'nın düşürdüğü ABD İHA'si Sivastapol açıklarında bulundu

Rusya'nın Karadeniz üzerinde düşürdüğü ABD İHA'si 900 metre derinlikte bulundu
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Sivastopol merkezli ForPost sitesi, önceki gün sert manevra nedeniyle kontrolsüz uçuşa geçerek denize düşen ABD’ye ait MQ-9 Reaper insansız hava aracının (İHA) Karadeniz’de, Sivastopol açıklarında 900 metre derinlikte bulunduğunu yazdı.

ForPost’un Rusya Savunma Bakanlığı’na yakın ve operasyonun detaylarına aşina olan bir kaynağa dayandırdığı habere göre önceki gün sert manevra nedeniyle kontrolsüz uçuşa geçerek ardından denize düşen ABD’ye ait MQ-9 Reaper insansız hava aracı Sivastopol yakınlarında 900 metre derinlikte bulundu.

Sitenin aktardığı üzere, ABD’nin keşif hava aracının düştüğü bölgede Rus Donanması kuvvetleri görev yapıyor.

Haberde ayrıca Amerikan İHA’sının bir sualtı robotunun yardımıyla Güney Akım doğalgaz boru hattının derin deniz kolunun yakınında 850-900 metre derinlikte bulundu.

Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz üstünde ABD’ye ait MQ-9 tipi bir insansız hava aracının saptanmasının ardından savaş uçaklarını havalandırdıklarını ve önleme uçuşu gerçekleştirdiklerini belirtmişti. Rus yetkililer, MQ-9 hava aracının düşmesine sebep oldukları suçlamalarını reddediyor.

 

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