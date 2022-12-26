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Sberbank yaptırımlar nedeniyle BAE’deki ofisini kapatacak

Rusya’nın en büyük bankası Sberbank’ın Yönetim Kurulu Başkanı Birinci Yardımcısı Aleksandr Vedyahin, yaptırımlar nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) ofislerini kapatacaklarını söyledi.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 17:29
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Rusya’nın en büyük bankası Sberbank’ın Yönetim Kurulu Başkanı Birinci Yardımcısı Aleksandr Vedyahin duyurdu. Yaptırımlar nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki ofisini kapatacak

Sberbank yaptırımlar nedeniyle BAE’deki ofisini kapatacak
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Rusya’nın en büyük bankası Sberbank’ın Yönetim Kurulu Başkanı Birinci Yardımcısı Aleksandr Vedyahin, yaptırımlar nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) ofislerini kapatacaklarını söyledi.

Vedyahin, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Sberbank’ın Abu Dabi’deki ofisine yönelik “ciddi kısıtlamalar” yaşadıklarını belirtti.

Bu nedenle BAE’deki ofislerini kapatma karar aldıklarını anlatan Vedyahin, “2023’ün ilk çeyreğinde BAE’deki ofisimizi kapatmak zorunda kalacağımızdan ötürü üzüntü duyuyoruz. Ancak ofisimizi kapattıktan sonra da BAE pazarındaki müşterilere yardımcı olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Vedyahin, Çin’de ise 2023’ün sonuna kadar bir şube açmayı umduklarını sözlerine ekledi.

Yaklaşık 110 milyon müşterisiyle Rusya’nın en büyük bankası konumunda bulunan Sberbank, ABD ve Avrupa Birliği’nin yaptırım uyguladığı Rus bankaları arasında yer alıyor.

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