Rüyada ağaç görmek neye işaret? Rüyada ağaç görmenin anlamı nedir?

Rüyada ağaç görmek kişinin isteklerinin kabul olacağına yorulur.

Rüyada portakal, limon ve ağaç kavunu gibi hem meyvesi yenen hem de koklanan ağaçları görmek, iç ve dış iyiliğine, ilim ve irfana, güzel amele işarettir.

Rüyada ağaç görmek kadınlara ve ahlâkı değişik çeşitli erkeklere de delâlet eder.

Rüyada bir ağaç görmek, endişe, şiddet ve bağırmaya yorumlanır.

Rüyada ağaç görmek bekâr ise evleneceğine işarettir.

Rüyada bir ağacın dallarının yeşillenip çoğaldığını görmek, akraba ve dostun çoğalacağına alâmettir.

Rüyada bir yere ağaç diktiğini görmek, şerefe, yüksek mertebelere ve büyük kişilerle dostluğa tabir edilir.

Rüyada ağaç görmek maddi kazanca yorulur.

Rüyada görülen yaprak ve kuru bir ağaç mutluluğa işarettir.