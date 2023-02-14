Rüyada anahtar görmek ne demek? Rüyada anahtarla kapıyı açmak neye işaret eder?

Rüyada anahtar görmek genel olarak kapı açmak, güzel şeylere vesile olarak yorumlanıyor.

Anahtar işlerin açılmasına, keder ve gamdan kurtulmaya ve hastalıktan şifa bulmaya delalet eder.

Eğer rüya sahibi elinde birden fazla anahtar görüyorsa büyük ve şerefli bir saltanat yaşayacağı şeklinde delalet ediyor.

Rüya tabircilerine göre, rüya sahibi bir kapıyı veya bir kilidi açtığını görüyorsa düşmanları alt edecek, düşmanlardan uzak olacak.

ANAHTAR KAYBETMEK

Rüya sahibi erkek ise ve anahtarı kaybediyorsa ev değişikliği yaşayacağına işaret eder. Eğer rüya sahibi kadınsa ve anahtarı kaybediyorsa evliliğinde geçimsizlikler olacağına delalet eder.

RÜYADA ANAHTAR BULMAK

Eğer rüya sahibi rüyasında anahtar bulursa iyi bir geleceğe sahip olacak bir işe başlayacağına işaret eder.

Anahtarla kap açmak ise problemlerin çözümünün kolay olacağı belirtiliyor. Eğer rüya sahibinin problemler varsa çözümün aslında zor değil kolay olacağı şeklinde yorumlanıyor.

Yorumculara göre, rüyada elinde dişsiz bir anahtar olduğunu görmek, yetime zulmetmeye işaret.

Rüyada demirden bir anahtar görmek, kuvvetli ve şöhretli bir kimseye ve işlerin selâmetine delâlet eder.