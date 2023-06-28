Rüyada kişinin araba aldığını görülmesi sık görülen rüyalardandır. Rüyada araba almak görmek rüyanın senaryosuna göre anlamı da değişmektedir. Peki, rüyada araba almak ne demek? Rüyada araba almanın anlamı nedir?

RÜYADA ARABA ALMAK NE DEMEK?

Rüyada araba satın almak rüyaların sembolik anlatımına göre yaşamda ilerleyişle ilgili yeni bir anlayışa sahip olma işaretidir. Metaforik olarak rüyadaki araba yaşam yolculuğumuzda kendi durumumuzu, otoyol ise yaşamı temsil eder. Arabanın bir otoyolda gidişi aslında yaşamda ilerleyiş durumumuzu yansıtır.

Araba satın aldığımız rüyaların yorumunda ise arabanın durumu, bizde hangi duyguları uyandırdığı, arabada kimlerle yolculuk yaptığımız gibi unsurlara bakmalıyız.

Yeni bir araba satın almak bazen yeni bir fikir, yeni bakı açısı ya da yeni bir fırsatı temsil eder.

Arabalar aslında bizi yaşamda bir yerde başka bir yere götürecek tüm araçları temsil ediyor olabilir. Bu yüzden rüyasında yeni bir araç satın aldığını gören yeni bir yaşam aracına, fikre ya da fırsata sahip olur.

Araba satın aldığımız rüyaları yorumlarken arabanın durumu oldukça önemlidir ve yoruma dahil edilmelidir.

Eski ve dökük bir araba satın almak hayırlı değildir. Yaşamımıza yeni bir şey girmesini temsil etse de bu genellikle eskimiş, demode olmuş ya da artık işe yaramayan bir şey olabilir. Örneğin, iflasa giden bir iş yeri gibi. Bazen rüyada eski ve kırık dökük bir araba satın almak üzerinde çok çalışılması ya da güncelleme yapılması (bazen uyarlanması) gereken bir çalışma sistemi ya da metodla ilgilidir.

Eğer yeni bir iş teklifi aldığınız zaman rüyanızda çok eski ve kırık dökük bir araba satın aldığınızı gördüyseniz aldığınız teklifi iyice araştırmadan içine dalmayın.